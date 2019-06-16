Скандальная "Патриотика на озерах": Белоцерковец рассказал о важном решении Киевсовета

Отмена Апелляционным судом разрешения на строительство скандально известного комплекса "Патриотика на озерах" в Киеве – еще один позитивный случай успешного взаимодействия города и громады.

Об этом в Фейсбук написал депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, добавив, что город готов помогать воплотить это решение в жизнь в рамках своих полномочий.

"Киевсовет еще в январе поддержал во втором чтении проект решения о разрыве договора аренды со скандальным застройщиком "Патриотики на озерах" "Контактбудсервис". Юридическая причина разрыва договора – долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 миллионов гривен", – напомнил депутат.

По его словам, инициатором незамедлительного рассмотрения решения местным советом инициативы тогда стал мэр Киева Виталий Кличко, а причиной – неадекватные действия застройщика.

Патриотика на озерах Где в Киеве жить хорошо?

"Застройщик обещал пересмотреть проект строительства, разработать новый и представить его на градостроительном совете, однако вместо этого заявил, что возобновил активную фазу стройки. Подробно хронологию событий и юридические обоснования для расторжения договора аренды можно почитать тут", – подметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы, драка и стрельба: в Киеве устроили разборки из-за застройки.

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