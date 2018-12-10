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/Жизнь столицы

Сильные осадки: киевлян предупредили об ухудшении погоды

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В Украину 12 ноября придет циклон, из-за которого в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, уточнив, что будут осадки.

"Осадки могут быть даже сильными, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра, гололедица, гололед", – написала она.

Сильные осадки: киевлян предупредили об ухудшении погоды
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Она посоветовала жителям столицы оставить свои машины дома, а также выбрать правильно одежду: высокие крепкие сапоги и куртку с капюшоном, а также перчатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Синоптики также рассказали, что 12 и 13 декабря будут снегопады с высотой снежного покрова до 20 см и метели.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в КиевеПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
УкраинаКиев
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