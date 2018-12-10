Сильные осадки: киевлян предупредили об ухудшении погоды

В Украину 12 ноября придет циклон, из-за которого в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, уточнив, что будут осадки.

"Осадки могут быть даже сильными, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление ветра, гололедица, гололед", – написала она.

Она посоветовала жителям столицы оставить свои машины дома, а также выбрать правильно одежду: высокие крепкие сапоги и куртку с капюшоном, а также перчатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Синоптики также рассказали, что 12 и 13 декабря будут снегопады с высотой снежного покрова до 20 см и метели.