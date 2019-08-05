Штормовое предупреждение и возвращение жары: синоптики дали прогноз на неделю в Киеве

В Киевской области и столице до конца 5 августа объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и шквального ветра.

Дождь будет достаточно сильным, но кратковременным, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Залетный дождь, практически одно пятнышко микроскопическое на всю страну. Скоро пройдет", – уточнила Диденко.

Согласно с данными Укргидрометцентра, существенных осадков в Киеве в понедельник не прогнозировали. В тоже время локальные дожди "прошлись" сразу по нескольким районам Киева.

Во вторник синоптики пообещали сухую погоду и +24, а с 7 августа вернется жара в +28 градусов. При этом будет гроза и дождь. 8 августа температура вырастет до +31, но также будут небольшие осадки. В пятницу будет прохладнее, до +26, возможен маленький дождь.

Погода в Украине Укргмдрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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