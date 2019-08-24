Шла и танцевала: в Киеве засекли голую бабушку, гуляющую по улицам. Видео 18+

В Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам.

Видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Женщина шла без бюстгалтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция. Впрочем, задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь, поскольку "это не их профиль".

Вскоре за женщиной приехали врачи и забрали ее с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Елены Телигы неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

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