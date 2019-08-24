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Шла и танцевала: в Киеве засекли голую бабушку, гуляющую по улицам. Видео 18+

2.7т Читать материал на украинском

В Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам.

Видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Женщина шла без бюстгалтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция. Впрочем, задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь, поскольку "это не их профиль".

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Вскоре за женщиной приехали врачи и забрали ее с собой.

Шла и танцевала: в Киеве засекли голую бабушку, гуляющую по улицам. Видео 18+
Шла и танцевала: в Киеве засекли голую бабушку, гуляющую по улицам. Видео 18+
Шла и танцевала: в Киеве засекли голую бабушку, гуляющую по улицам. Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на ул. Елены Телигы неизвестная обнаженная женщина легла посреди дороги, а потом начала приставать к водителям проезжающих авто.

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Место
Украина Киев
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пиздец !!!!Ну и дороги у вас там...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Идиоты. Это ж сама УКРАИНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ была.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Пушкин Серёга, вот сейчас совсем не смешно было..
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