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20 февраля • обновлено в 03:52
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С высоты птичьего полета: появилось впечатляющее видео из Чернобыля с редкими животными

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В сети появилось впечатляющее видео из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета, на которое попали редкие лошади Пржевальского.

На ролике – около 10 мощных животных. Видео появилось на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Найти лошадей Пржевальского в зоне отчуждения не трудно, но удержать в кадре – искусство. Ученые знают, как это объединить. Диджитализация в заповеднике проходит быстрыми темпами, ведь трудно представить мониторинг 226 тысяч га без дронов и фотоловушек", – говорится в посте.

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения

Скриншот

Новости
Чернобыль без людей стал приютом для редких животных. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили мощных лосей и редких лошадей Пржевальского. Первые животные попали на фото, а вот вторых сняли на видео.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Чернобыльская зона Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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