С высоты птичьего полета: появилось впечатляющее видео из Чернобыля с редкими животными

В сети появилось впечатляющее видео из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета, на которое попали редкие лошади Пржевальского.

На ролике – около 10 мощных животных. Видео появилось на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Найти лошадей Пржевальского в зоне отчуждения не трудно, но удержать в кадре – искусство. Ученые знают, как это объединить. Диджитализация в заповеднике проходит быстрыми темпами, ведь трудно представить мониторинг 226 тысяч га без дронов и фотоловушек", – говорится в посте.

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне отчуждения Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили мощных лосей и редких лошадей Пржевальского. Первые животные попали на фото, а вот вторых сняли на видео.

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