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12 марта • обновлено в 03:46
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/ Жизнь столицы

Раритетные фото Гагарина в Киеве всплыли в сети

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В сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.

Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Снимки опубликовали 9 марта, ведь сам космонавт родился в этот же день в 1934 году.

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

"А в конце апреля 1966 Гагарин посетил Киев", – говорится в посте.

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Клуб коренного киевлянина

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Клуб коренного киевлянина

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Юрий Гагарин
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Це Юрко Гагаренко - какие доказательства ещё нужны москалям?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!
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