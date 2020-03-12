Раритетные фото Гагарина в Киеве всплыли в сети

В сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.

Их разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Снимки опубликовали 9 марта, ведь сам космонавт родился в этот же день в 1934 году.

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году

"А в конце апреля 1966 Гагарин посетил Киев", – говорится в посте.

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году Клуб коренного киевлянина

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году Клуб коренного киевлянина

Первый космонавт Юрий Гагарин в Киеве в 1966 году Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!