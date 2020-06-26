Раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети
Девушка на старых весах в Киеве
Раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети.
Снимок датирован 1990-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
На фото изображено старые весы, женщину в халате, которая их обслуживала, и клиентку в платье с узорами. Снимок был сделан в черно-белых оттенках.
"Фирма "Світанок" – проверь свой вес. 90-е года", – коротко написал автор поста.
Девушка на старых весах в Киеве Клуб коренного киевлянина
Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фотографии.
"Ой, какое платье знакомое, у меня тоже такое было (made in Finland), из магазина "Галантерея" – "баловали" нас иногда качественным импортом", "Почему сейчас такого нет?", "Была такая услуга!", "И результаты еще были двусмысленные", "У меня сохранились эти веса! Все работает", – написали они.
Комментарии в сети Скриншот
Комментарии в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.