Раритетное фото девушки на старых весах в Киеве вызвало ностальгию в сети.

Снимок датирован 1990-ми годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

На фото изображено старые весы, женщину в халате, которая их обслуживала, и клиентку в платье с узорами. Снимок был сделан в черно-белых оттенках.

"Фирма "Світанок" – проверь свой вес. 90-е года", – коротко написал автор поста.

Девушка на старых весах в Киеве Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать фотографии.

"Ой, какое платье знакомое, у меня тоже такое было (made in Finland), из магазина "Галантерея" – "баловали" нас иногда качественным импортом", "Почему сейчас такого нет?", "Была такая услуга!", "И результаты еще были двусмысленные", "У меня сохранились эти веса! Все работает", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть порадовало раритетное фото последнего звонка у школьников Киева в мае 1991 года.