Радиация в Киеве: названы версии ЧП

Источник "всплеска" радиации на территории Центральной геофизической обсерватории в Голосеевском районе Киева расположен в фундаменте одного из зданий.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник отдела радиационно-экологического контроля учреждения Валерий Гирий. Он высказал предположение, что в фундаменте может находится ампула с веществом, возможно цезием, которое и дает излучение.

Опасность, по его словам, состоит в том, что во время демонтажа части здания, емкость могут случайно повредить.

Здание, в котором обнаружили источник излучения

Может быть и другой источник "загрязнения". В 1986 году, после техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС, для калибровки оборудования вертолетов использовались источники радиации, возможно один из них и находится в фундаменте.

"Ранее у нас были такие источники. Мы их в итоге на "Радон" сдали", – отметил Валерий Анатольевич.

Каким образом источник сильного излучения оказался в фундаменте, пока никто не знает. Отметим, что само одноэтажное сооружение, в котором находятся лаборатории и хозяйственные помещения, построено в конце 80-х годов прошлого века.

Радиация в Киеве

Радиация в Киеве

Радиация в Киеве

По словам начальника радиационно-экологического контроля, сделанные замеры показали, что в одном из участков фундамента уровень радиации составил до десятка милирентген. При этом в коридоре и соседних помещениях излучение резко падало. С внешней стороны фундамента дозиметры фиксировали порядка 200-300 мкР/час. Замеры почвы, по словам Гирия, показали, что она чистая.

Отметим, что допустимый уровень радиационного фона в соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины – 30 мкР/ч (микрорентген в час).

Меж тем специалисты ГСЧС устанавливают все обстоятельства происшествия. О результатах станет известно позже. По данным Службы, превышение уровня радиационного излучения во внешней среде отсутствует. Угрозы здоровью персонала объекта нет.

Здание, в котором обнаружили источник излучения

Радиация в Киеве

Добавим, что рядом со зданием обсерватории находятся жилые многоэтажки. А на расстоянии около 500 м расположен реактор Института ядерных исследований НАН Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранились предметы, которые были источником ионизирующего излучения.

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