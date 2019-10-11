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11 октября • обновлено в 13:28
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В Киеве на сутки перекроют проспект Победы: карта объезда

1.4т Читать материал на украинском

В Киеве на выходных, 13 и 14 октября, полностью ограничат движение на проспекте Победы в районе Шулявского моста.

Это связано с монтажом частей нового путепровода, пояснили в пресс-службе КГГА. Строители планируют установить новый прогон весом в 400 тонн и размером 36 на 30 метров.

"Полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Гетьмана. Запрет действует для всех видов транспорта с 00:05 (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", – уточнили в КГГА.

Основной объезд по направлению к Кольцевой дороге будет по ул. Довженко, Антона Цедика и Нестерова.

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По направлению площади Победы – через ул. Гарматна, Выборжскую и Гетьмана.

Проспект Победы перекроют

Проспект Победы перекроют

КГГА

Как писал OBOZREVATEL, остатки Шулявского моста в Киеве, которые бесследно исчезли после начала его реконструкции, нашлись на стройке компании "Укрбуд", президентом которой до недавнего времени был Максим Микитась.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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