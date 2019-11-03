Киев ждет резкое ухудшение погоды: появился новый прогноз

В Киеве в понедельник, 4 ноября, ожидается ухудшение погоды – порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвало жителей столицы быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Иллюстрация
Информатор
Погодная карта Киевской области
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ноябрь в Украине не будет слишком холодным, о чем говорили народные синоптики, а средняя температура воздуха составит от 0 до 8 градусов тепла.
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