Продолжение карантина в Киеве после 1 августа: как изменится жизнь столицы

В Киеве после 1 августа в рамках продолжения адаптивного карантина кардинальных изменений не будет.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в комментарии сайту "Сегодня". По его словам, люди фактически продолжат жить по тем правилам, по которым жили два предыдущих месяца.

"Кардинальных новшеств не предполагается. И по сути ничего меняться не будет. Нам необходимо продолжать профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции: соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию", – подчеркнул Рубан.

По мнению чиновника, нужно усилить контроль за группами риска – пожилыми людьми и лицами, которые страдают хроническими заболеваниями. В то же время он не исключил маленьких изменений в жизни столицы.

"Сейчас разрабатываются правила по каждому направлению. Думаю, они вскоре будут официально опубликованы. В том числе, самый актуальный на данный момент вопрос – работа учебных заведений, детских садиков и вузов с 1 сентября", – подытожил Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин.