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28 мая • обновлено в 17:15
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Последний звонок – 2020 в Киеве: в КГГА объяснили, как будут праздновать на карантине

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В столице праздник "Последнего звонка – 2020" во время карантина будут отмечать онлайн, на телеканале "Киев".

Как написала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте, празднование состоится в пятницу, 29 мая, в 12:15.

"К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы, и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка – 2020" организовали онлайн на телеканале "Киев", – говорится в сообщении.

Последний звонок в Киеве во время карантина. Иллюстрация

Последний звонок в Киеве во время карантина. Иллюстрация

Отмечается, что на телеканале прозвучат поздравления, слова о школе, учителях, учениках и родителях, а еще будут транслироваться специальные программы, посвященные "Последнему звонку – 2020".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко рассказал, что в столице с 1 июня планируют начать следующий этап ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Тогда хотят открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, пляжи, кладбища.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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