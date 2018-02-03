"Последнее, что видел Моторола": в Киеве высмеяли новинку в лифтах

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого в подъезде дома установили необычную кнопку для вызова лифта.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Вместо старой, которая вполне себе работала, установили целый лайт-бокс с каким-то абсурдным слоганом. Мол, любишь Киев - вызывай лифт", - написал он.

Денис Казанский, Facebook

Пользователи в сети высмеяли данное новшество.

"Ощущение, что они перепутали место для табличек, которые предназначались для сливных бачков в туалетах. Более логично смотрелось бы", - отметил Антон Заболотный.

"Кто не любит Киев - пусть ходит пешком", "Последнее, что видел Моторола", - прокомментировали юзеры.

"Надо было кнопку в виде лайка делать, тогда хоть какой-то смысл появится. Хотя нет, не появится", - написал Максим Вихров.

Как сообщал "Обозреватель", "домик принцессы" в центре Киева взбудоражил жителей.