УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Последнее, что видел Моторола": в Киеве высмеяли новинку в лифтах

2.2тЧитать новость на украинском

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого в подъезде дома установили необычную кнопку для вызова лифта.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Вместо старой, которая вполне себе работала, установили целый лайт-бокс с каким-то абсурдным слоганом. Мол, любишь Киев - вызывай лифт", - написал он.

Денис Казанский, Facebook

Пользователи в сети высмеяли данное новшество.

"Ощущение, что они перепутали место для табличек, которые предназначались для сливных бачков в туалетах. Более логично смотрелось бы", - отметил Антон Заболотный.

Новости
"Город изуродовали!" Жителей возмутила ситуация в историческом центре Киева

"Кто не любит Киев - пусть ходит пешком", "Последнее, что видел Моторола", - прокомментировали юзеры.

"Надо было кнопку в виде лайка делать, тогда хоть какой-то смысл появится. Хотя нет, не появится", - написал Максим Вихров.

Как сообщал "Обозреватель", "домик принцессы" в центре Киева взбудоражил жителей.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости