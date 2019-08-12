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Порошенко пытались забросать яйцами под ГБР: первые детали

7.5т Читать материал на украинском

В Киеве неизвестные попытались забросать яйцами пятого президента Украины Петра Порошенко возле Государственного бюро расследований. Они попали в нескольких журналистов.

Нападение произошло в тот момент, когда Порошенко вышел из ГБР после допроса, передает "Интерфакс-Украина".

"Неизвестные люди пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов. После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия", – уточнили корреспонденты.

Пятого президента вызывали по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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Порошенко перед допросом

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Все время пребывания Порошенко в ГБР под стенами здания проходили два митинга: один в поддержку, а другой – против него.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 25 июля четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко. Они спровоцировали драку с охраной, после чего сбежали. По словам очевидцев, один провокатор запрыгнул на автомобиль лидера партии "ЕС", еще трое пособников "прикрывали" его.

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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Расторопность нашей полиции просто восхищает .(сарказм если что)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот где бы пригодилась традиционная украинская граната
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Гранаты кончились? )
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