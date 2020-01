Популярный британский певец снял клип в Киеве: невероятные кадры

Популярный британский певец и бывший участник группы One Direction – Zayn снял новый клип на песню Flames в столице Украины – Киеве.

Песня была записана совместно с певцом Jungleboi и диджеем R3HAB, написало издание The Village (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Трек вышел в ноябре 2019 года, а видео появилось на Youtube уже 30 января 2020 года. Съемки клипа Flames продолжались 31 октября и 1 ноября. В нем можно увидеть Национальную библиотеку имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.

Режиссер клипа – Фрэнк Борин (Frank Borin), который также работал со Стивеном Спилбергом, Red Hot Chili Peppers, Eminem и другими.

В ролике также появились маски украинской артстудии Bob Basset, которые уже были в клипах и кино, в частности в Korn и в фильме Metallica: Through the Never.

