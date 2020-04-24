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24 апреля • обновлено в 10:03
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Погода в Киеве на выходных: будет тепло, но пойдут дожди с грозами

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В Киеве на выходных, 25 и 26 апреля, будет теплая погода, но пойдут дожди, временами – с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в основном будет в пределах 7-12 м/с.

Так, в субботу ночью, 25 апреля, в столице Украины пойдет дождь, температура будет около +8...+10 градусов. А вот днем возможна еще и гроза, впрочем, воздух прогреется до +16...+18.

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

Погода в Киеве на выходных. Иллюстрация

В воскресенье, 26 апреля, дождь ожидается только ночью, днем будет сухо, но пасмурно. В первой половине суток температура продержится в пределах +6...+8 градусов, а во второй – поднимется до +12...+14.

Погода в Киеве на выходных

Погода в Киеве на выходных

Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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