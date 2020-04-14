Под Киевом ввели еще один карантин: с чем связан

В городе Фастов Киевской области, кроме ограничительных мер из-за распространения коронавируса COVID-19, ввели еще и карантин в связи с выявлением бешенства у кота.

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Об этом написала пресс-служба Фастовского городского совета на своем сайте. В Фастове проводятся профилактические прививки домашним животным от бешенства.

"9 апреля в одно из домовладений прибился обычный бродячий кот, который уже на следующий день начал проявлять агрессию и беспокойство и погиб. Хозяйка сразу обратилась к специалистам Фастовской районной государственной больницы ветеринарной медицины за помощью, в результате исследования было установлено положительный результат на бешенство", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Фастовского горсовета также отметила, что:

При заболевании бешенством и отсутствии лечения смерть неизбежна;

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через: укус, царапину, микроповреждения кожи, попадания зараженной слюны на слизистые оболочки.

Индикатором этой болезни есть проявление гидрофобии – страх воды (у людей вызывает боль даже журчание воды или упоминание о ней).

Под Киевом ввели еще один карантин. Иллюстрация

Жителям города порекомендовали избегать контактов с бродячими животными, вакцинировать от бешенства домашних животных.

"Если вас укусило или обслюнило животные (особенно дикое или бездомное) немедленно обратитесь к врачу. Если животное – домашнее, попросите владельца предоставить документы, подтверждающие его прививки. Собаку, кота или другое животное, которое покусало людей или животных, следует немедленно изолировать и удерживать под наблюдением специалистов в течение десяти дней. Если животное было заражено, в течение этого срока могут проявиться признаки болезни", – отметили в пресс-службе.

"Заболевания можно избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь. Курс антирабических прививок назначают в случае вероятного или имеющегося инфицирования человека, после определения принадлежности случаев укусов к определенным категориям контакта, согласно рекомендациям ВОЗ. Самовольно прекращать лечение или нарушать режим поведения во время него недопустимо", – добавили в сообщении.

как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Позже в Украине продлили карантин. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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