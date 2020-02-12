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12 февраля • обновлено в 11:18
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Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур: что произошло

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В среду, 12 февраля, на подъездах к Киеву, а также в центре города, под зданием Кабинета министров Украины (улица Михаила Грушевского), водители десятков фур устроили митинги.

Международные грузоперевозчики требовали, чтобы соблюдались их права в работе. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На авто повесили плакаты с надписями "Не издевайтесь над автоперевозчиками", "Теряет перевозчик – теряет государство". Активисты подали заявку на участие в митинге, указав, что акция будет проходить бессрочно, а под Кабмин съедется около 600 грузовиков. Они пообещали, что перекрывать движение не будут. В то же время проезд возле здания и на подъездах к городу уже усложнился.

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Информатор

За предварительной информацией ТСН, водители фур выступили против установления комплексов автоматического взвешивания грузовиков в движении на важных шоссе. Но всего у перевозчиков 16 требований, направленных премьер-министру Украины. В частности это требование увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе.

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К протестам присоединились и водители автобусов. Но те не смогли объяснить, для чего прибыли на митинги.

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Информатор

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Информатор

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Информатор

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Под Кабмином и на подъездах к Киеву собрались десятки фур

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 6 февраля, собрались активисты, которые хотели, чтобы власть прислушалась к их требованиям по внедрению рынка земли в Украине.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Тарас Бор
Тарас Бор
А давайте угадаем с одного раза,к о добивает и так убитые дороги в Украине?Пральна,перегруженные грузовики.И пусть эти "международные перевозчики" заедут в страны ЕС с перегрузом и их поймают.Штраф вьеб@нят такой,что больше никогда перегружать не захочеться.
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Гоша Злой
Гоша Злой
все вопросы к обиженному всеми властями (кроме юща красивого) червоненко( он же червонец)....любит чувак гонять свои грузовики по стране с перевесом в 2 раза и все тут) а дороги пусть другие гои латают после него
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