Из всех европейских столиц только в Киеве можно засрать застекленным балконом фасад исторического здания и даже не думать о последствиях! И пусть таких уродов может быть несколько человек на дом, настроение и исторический облик убивается для всех. Впрочем, такая же ситуация не только в Киеве. Может эта проблема всем покажется не первоочередной. Но она очень показательна и решать ее придётся!

И олимпийское спокойствие городских властей. Кстати, знаете основное отличие хорошего менеджера от плохого? Плохому всегда не хватает финансирования и полномочий!

По финансированию борьбы с этим беспределом в Киеве все на уровне. Давайте посчитаем. В городе минимум 100 инспекторов по благоустройству. И в городе 3547 памятников культурного наследия. Фасады большинства из которых загаженны застекленными балконами, спутниковыми тарелками и кондиционерами. Пусть эти инспектора еще заняты всевозможными незаконными киосками, наружной рекламой и прочими вопросами, но если (условно!) каждому в год потребуется проверить и выписать штрафы с предписаниями всего на 35 домов - это всего лишь найти в течении каждых 1.5-2 рабочих недель один полный день на один исторический дом! Вполне реально, было бы желание или указание руководства. И что еще может быть важнее для этой службы?

(на фото: Киев,ул. Большая Васильковская)

Считаю, что финансирования под это достаточно. А что с полномочиями? Для того, чтобы помочь властям начать решительные меры на сайте КГГА была инициирована петиция "Не допустить уничтожение исторических памятников в Киеве", которую подписали почти 11 тысяч человек. Предложенная инициатива включает в себя исследование состояния исторических памятников и обновление их реестра, разработку специального сайта, запрет установки балконов и кондиционеров на исторических постройках, а также принудительный демонтаж самовольных конструкций. Петиция набрала достаточное для реагирования количество голосов, и что?

(на фото: Киев, пересечение ул. Жилянской и ул. Владимирской)

(на фото: Киев,ул. Большая Васильковская)

Но в КГГА предпочитают не связываться, а создавать рабочие группы. По словам директора департамента благоустройства Дмитрия Белоцерковца, бороться с незаконными балконами мешает несовершенство законодательства. "По идее, с ними должны бороться балансодержатели дома — ОСМД или жэки, вплоть до подачи иска в суд на такого жильца, который пристройкой изменил архетип дома. Также с иском в суд могут обратиться и горвласти, но нужно понимать, что подача одного иска — это 1700 гривен, а в бюджете не учитываются заранее судебные издержки для департаментов КГГА. Да и судебные тяжбы могут затянуться на десятки лет!" — говорит Белоцерковец.

(на фото: Киев, дом по ул. Ярославская 2/9)

А теперь пару примеров из других европейских столиц. Может там просто все поголовно самосознательные и понимают, что как бы не было дорого тянуть разводку и блоки кондиционеров на крышу, они это сделают из любви к архитектуре, не пытаясь сэкономить и повесить свой красивый блок на фасаде?

Польша:

Правовые основы охраны памятников истории и культуры регламентируются в Польше Уголовным кодексом, а также Законом от 23 июля 2003 г. "Об охране памятников и опеке над памятниками". Например, "уничтожение или повреждение памятника наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. При неумышленном характере деяния наказание может быть назначено в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до двух лет". Плюс огромные штрафы! Не уверен, что зная это, кому-то захочется застеклить балкончик на фасаде памятника истории.

Англия :

"Умышленная порча охраняемых памятников влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа до 1 тыс. ф. ст. или одного из этих наказаний" (ст. 28 Закона о памятниках истории и археологических зонах).

Италия:

Вот, кстати, типичный пример, куда вместо фасада выносят блоки от кондиционеров:

"Состав правонарушения при незаконных работах предусматривает разрушение, переделку, перестройку, реставрацию, уничтожение фресок или иных украшений либо производство работ любого рода без соответствующего разрешения, а также производство временных работ, вызванных необходимостью предотвращения существенного вреда памятникам искусства и культуры, без немедленного извещения ответственного лица (руководителя дирекции по культурному достоянию) об их производстве. Незаконные работы наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до одного года и штрафом."

А когда такие законы не просто принимаются, но и работают, то инспекторам и бегать никуда не надо - нема дурных разориться и вдобавок ещё и сесть за решетку!

Аналогично, если не жёстче, борется с нарушителями и в других странах Европы. И получают не только эстетическое удовольствие во время прогулок по своим улицам для себя и формирование вкуса у деток, но и поток туристов в свои маленькие и большие города. А к доходам от туристической индустрии добавляются по цепочке доходы для всех остальных отраслей!

Но почему-то я не ни разу не слышал, чтобы кто-то из киевских мэров подал бы подобную законодательную инициативу на изменения в УК и кардинальное ужесточение этого беспредела! Наоборот, в каждом большом городе куча народу кормится вокруг узаканивания этих скворечников и незаконных рекламных конструкций, и вокруг того, чтобы за смешные деньги закрывать глаза на эти нарушения.

Но бороться нужно не со следствием, а причиной! Ни у одной власти в Украине никогда не было понятной стратегии развития и ускоренного экономического роста. А такой стратегией может стать общая либерализация экономики одновременно с непримиримой борьбой с правовым беспределом!

Видов которого у нас бесконечное множество:

- теневая экономика;

- рейдерство и незащищенность прав собственности;

- контрабанда;

- минимизация налогов, как конкурентное преимущество и сопутствующий этому бизнес на проверках;

- незаконная добыча янтаря;

- незаконная вырубка леса;

- незаконное строительство и захват земель;

- подвешенная проблема с 470 тысяч авто на временном ввозе (евробляхи);

- замусоренные быдлоотдыхающими парки, леса и общие зоны отдыха;

- изуродованные памятники истории и архитектуры;

- ...

Правда о какой борьбе со всеми можно говорить, если те из них, когда припечет, кто больше собрал злого народу под ВР, тот и оказывается прав! И очередной закон по борьбе за единые для всех налогоплательщиков правила игры проваливают очередные вкладчики банка Михайловский! А завтра это будут любители обшить вагонкой исторический балкончик, изуродовав здание. Но если их прищимят, то опять соберётся гневная толпа перед Парламентом и с очередными ораганизованными беспредельщиками власть не захочет связываться.

Ну а когда удастся принять новые карательные законы или ужесточить существующие? Справится ли с нарушителями 600-тысячная армия всевозможных правоохранителей (и это без ВСУ!). При желании и команде, уверен, что да! Там есть не только те, кто умеет эффективно крышевать схемщиков и "стричь" белый бизнес, наполняющий бюджет, но и достаточно профиков, которые вполне способны за очень короткий период прекратить массовый правовой нигилизм и загнать его за можай к самым отпетым маргиналам! Конечно, это может случиться только при поддержке с самого верху и наличии твёрдой команды на борьбу, без разбора "кто кому кум"! Но власть и сегодняшнюю оппозицию, похоже, интересует только социология, рейтинги и арифметика по голосам большинства избирателей (которое притерпелось к игнорированию законов и считает, что у нас в стране всегда будет прав тот, кто наглее и сильнее). Да и зачем партиям бороться за законопослушных избирателей, если недостающие голоса на выборах можно будет просто докупить...

Потому одним из главных принципов, которые мы должны требовать перед выборами от того, за кого планируем голосовать, должна быть борьба с тотальной безнаказанностью и персональная ответственность нарушителей и тех, кто с ними (по причинам подкупа или отсутствия профессионализма) не борется. Никакие, даже самые строгие и новые законы, не помогут, если не будет контроля за их жестким выполнением!