Официально! На карте Киева появятся восемь новых улиц

Депутаты Киевсовета 8 февраля на пленарном заседании дали названия восьми новым улицам в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Так, на карте города появятся:

1. улица Всеволода Змиенко (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды)

2. улица Александра Олеся (от улицы Газопроводной до улицы Данченко)

3. улица Генерала Грекова (от улицы Газопроводной, улицы Синеозерной до улицы Данченко)

4. улица Цветоводческая (от улицы Проектной 12922 (Северина Наливайко) до улицы Проектной 12920 (Семьи Кристеров), улицы Полковой)

5. улица Семьи Кристеров (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды)

6. улица Северина Наливайко (от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды)

7. улица Гаванская (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги)

8. улица Зарубинецкая (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги).

Отметим, общественное обсуждение соответствующих названий проходило с 1 июня до 1 августа 2017 года на портале исполнительного органа Киевсовета.

Как сообщал "обозреватель", в Киеве переименовали станцию и линию метро.