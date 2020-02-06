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7 февраля • обновлено в 07:58
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/ Жизнь столицы

"Необычный ракурс повседневности": архивные фото Киева растрогали сеть

3.2т
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В сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

Так, автором большей части снимков является Сергей Пятериков. Их опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото изображен как центр столицы Украины с его непревзойденными сооружениями, так и повседневная жизнь киевлян в те времена. Все кадры сделаны в черно-белых оттенках.

"Киев конца 80-х. Романтичный, замечательный и... довольно необычный!" – говорится в посте.

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Жители Киева начали активно и с восторгом комментировать снимки.

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"Цирк моего детства!" Появились впечатляющие архивные фото центра Киева

"Необычный ракурс настоящей повседневности. Интересно было узнавать!", "Спасибо, что поделились фото. Молодость милая – это счастье мое!!!", "На фото много деревьев и мало транспорта, а сейчас все с точностью, но наоборот", " Киев – красавец! Ностальгия по счастливому детству", – написали они.

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Киев в 1980-х годах

Киев в 1980-х годах

Клуб коренного киевлянина

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное видео Киева в 1980-х годах. На нем изображен берег Днепра с огромным количеством людей, сама река, памятники, церкви, транспортные средства тех времен и центр города.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Лілія Лілія
Лілія Лілія
Дуже шкода, що демонтували музичний фонтан на площі Незалежності. Таке чудове місце було для прогулянок, зустрічей і відпочинку. І що натомість - набудували всяку х...ю "а ля Москва", повз яку хочеться пробігти якомога швидше.
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0
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hunt andres
hunt andres
Укросеть так расстрогалась, шо рыдала двое суток)))
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1
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Не одного человека в кастрюле на фото нет. Наверное, они еще не знают, что являются украинцами.
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2
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