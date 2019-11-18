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18 ноября • обновлено в 15:42
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/ Жизнь столицы

Накроет мороз: появился прогноз погоды в Киеве на неделю

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В Киеве в течение недели, с 19 по 23 ноября, будет холодная погода, температура опустится ниже 0°.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Дожди прогнозируются только в среду ночью, 20 ноября.

Так, во вторник температура не опустится ниже 0°, но все равно будет холодно. Ночью только +3...+5°, днем – до +6...+8°. Ветер – 5-10 м/с. В среду же ночная температура ожидается в пределах +2...+4°, дневная – около +5...+7°. Ветер станет сильнее – до 7-12 м/с.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

А вот в четверг, 21 ноября, Киев накроют морозы. Днем и ночью лишь -1...+1°. Ветер аналогичный тому, что и в среду.

В пятницу ночью станет еще холоднее – до -4 ... -6°, дневная температура будет такой же, как и в четверг. Ветер – 5-10 м/с. В субботу, 23 ноября, погода будет аналогичной.

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Свой прогноз на 19 ноября дала и известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве во вторник осадки маловероятны, ноябрьская туманная мрачность нависнет над столицей. Температура воздуха ночью +1...+4°, в окрестностях 0...-2°, днем +5...+7°", – написала она.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины в декабре прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожа на осеннюю.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Прогноз погоды
Место
Украина Киев
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