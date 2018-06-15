"Начало конца!" В Киеве объявили бессрочный пикет посольства России

В Киеве 16 июня начнется бессрочный пикет посольства России с требованием освободить украинских политзаключенных.

Акцию протеста назвали всемирным флешмобом. Организаторами выступили участники движения "Свободу политзаключенным Кремля", о чем они написали на странице в Facebook.

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"Мы начинаем постоянное пикетирование дипломатических учреждений страны-агрессора по всему миру. Требование одно ― освобождение украинских политзаключенных. Именно бессрочная акция в Киеве станет началом конца тех преступлений, которые совершаются Россией против цивилизованного мира", ― написали организаторы в соцсети.

facebook.com/FreeKremlinPrisoners

Напомним, что на территории России находится около 70 украинцев, осужденных по политическим мотивам. Как писал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ, в ходе которого обсуждалось освобождение узников Кремля.