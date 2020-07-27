На Киевщине – более 3,5 тысячи зараженных коронавирусом. Свежие данные

На Киевщине по состоянию на утро 27 июля было зафиксировано 3 548 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 60 человек, а выздоровел – 2 561. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них – 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. В общем проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 315 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2 589 случаев;

Волынская область – 3 616 случаев;

Днепропетровская область – 1 330 случаев;

Донецкая область – 850 случаев;

Житомирская область – 1 723 случая;

Закарпатская область – 4 874 случая;

Запорожская область – 750 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 121 случай;

Кировоградская область – 695 случаев;

г. Киев – 7 690 случаев;

Киевская область – 3 548 случаев;

Львовская область – 8 952 случая;

Луганская область – 120 случаев;

Николаевская область – 559 случаев;

Одесская область – 2 960 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ривненская область – 5 701 случай;

Сумская область – 445 случаев;

Тернопольская область – 2 773 случая;

Харьковская область – 3 431 случай;

Херсонская область – 220 случаев;

Хмельницкая область – 1 059 случаев;

Черновицкая область – 5 634 случая;

Черкасская область – 902 случая;

Черниговская область – 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 116 783.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздарава Скриншот

Данные Минздарава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 27 июля зафиксировали 7 690 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек.