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На Киевщине – более 3,5 тысячи зараженных коронавирусом. Свежие данные

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,3 т.
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация

Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.

На Киевщине по состоянию на утро 27 июля было зафиксировано 3 548 подтвержденных случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 60 человек, а выздоровел – 2 561. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них – 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. В общем проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 315 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2 589 случаев;

  • Волынская область – 3 616 случаев;

  • Днепропетровская область – 1 330 случаев;

  • Донецкая область – 850 случаев;

  • Житомирская область – 1 723 случая;

  • Закарпатская область – 4 874 случая;

  • Запорожская область – 750 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 4 121 случай;

  • Кировоградская область – 695 случаев;

  • г. Киев – 7 690 случаев;

  • Киевская область – 3 548 случаев;

  • Львовская область – 8 952 случая;

  • Луганская область – 120 случаев;

  • Николаевская область – 559 случаев;

  • Одесская область – 2 960 случаев;

  • Полтавская область – 394 случая;

  • Ривненская область – 5 701 случай;

  • Сумская область – 445 случаев;

  • Тернопольская область – 2 773 случая;

  • Харьковская область – 3 431 случай;

  • Херсонская область – 220 случаев;

  • Хмельницкая область – 1 059 случаев;

  • Черновицкая область – 5 634 случая;

  • Черкасская область – 902 случая;

  • Черниговская область – 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 116 783.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздарава

Данные Минздарава Скриншот

Данные Минздарава

Данные Минздарава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 27 июля зафиксировали 7 690 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек.

УкраинаКиевКоронавирусНовости Киева и Киевской области
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