На Киевщине – более 3,5 тысячи зараженных коронавирусом. Свежие данные
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.
На Киевщине по состоянию на утро 27 июля было зафиксировано 3 548 подтвержденных случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 60 человек, а выздоровел – 2 561. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"27 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них – 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. В общем проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 315 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2 589 случаев;
Волынская область – 3 616 случаев;
Днепропетровская область – 1 330 случаев;
Донецкая область – 850 случаев;
Житомирская область – 1 723 случая;
Закарпатская область – 4 874 случая;
Запорожская область – 750 случаев;
Ивано-Франковская область – 4 121 случай;
Кировоградская область – 695 случаев;
г. Киев – 7 690 случаев;
Киевская область – 3 548 случаев;
Львовская область – 8 952 случая;
Луганская область – 120 случаев;
Николаевская область – 559 случаев;
Одесская область – 2 960 случаев;
Полтавская область – 394 случая;
Ривненская область – 5 701 случай;
Сумская область – 445 случаев;
Тернопольская область – 2 773 случая;
Харьковская область – 3 431 случай;
Херсонская область – 220 случаев;
Хмельницкая область – 1 059 случаев;
Черновицкая область – 5 634 случая;
Черкасская область – 902 случая;
Черниговская область – 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 116 783.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздарава Скриншот
Данные Минздарава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 27 июля зафиксировали 7 690 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек.