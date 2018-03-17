Метель над Киевом: снежный город показали с высоты птичьего полета

Киевскую непогоду показали с высоты птичьего полета.

Фотографии с квадрокоптера опубликовал руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в Facebook.

"Его уже почти не видно с земли, вся надежда на GPS, автоматику и телеметрию. Малыш Спарк и Родина Мать: прямой эфир с высоты выше птичьего полета. Снег, ветер и мороз не помеха", - написал он.

Кроме того, опубликованы снимки экстремального ночного полета над Аркой Дружбы народов.

Киев с высоты Влад Антонов в Facebook

Киев с высоты Влад Антонов в Facebook

Киев с высоты Влад Антонов в Facebook

Киев с высоты Влад Антонов в Facebook

Киев с высоты

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве сложные погодные условия 17 марта заставили работать коммунальные службы в усиленном режиме.