''Лохотрон'' в супермаркетах: под Киевом вскрыли наглую схему

Посетителю супермаркета в Киевской области насчитали за товар больше, чем он изначально рассчитывал. Как выяснилось, показания на контрольных весах в зале и на кассе серьезно отличались.

Как обманывают покупателей в украинских супермаркетах и что делать в подобных случаях – в публикации OBOZREVATEL.

"Взбесил факт лохотрона"

О случае с обвешиванием в супермаркете написал в группе "Боярка" в Facebook Александр Мазуренко.

Мужчина взвесил на контрольных весах капусту, чтобы понять, хватит ли у него наличности на эту покупку. После расчета на кассе Мазуренко к своему удивлению обнаружил, что вес, указанный в чеке, был почти на 300 граммов больше.

Вес капусты на контрольных весах, и тех, что на кассе, отличается Facebook: Александра Мазуренко

"Сразу подхожу к охраннику и прошу, чтобы он прошел со мной к контрольным весам. Показываю ему чек и данные на табло. Говорит, сейчас разберемся. Идем к кассирше. Я показываю ей фото контрольных весов и чек, спрашиваю, как так? И тут она мне говорит, что контрольные весы – это приблизительный вес, а на кассе – точный", – написал Мазуренко.

Иллюстрация Фото из открытых источников

Александр отметил, что не стал тратить время для решения конфликта, поскольку в машине его ждала жена с маленьким ребенком.

"Но сам факт такого лохотрона меня взбесил. Интересно, какие там масштабы за день, месяц, год, если с каждой капусты по 7 грн?" – задается вопросом Мазуренко.

С каждого по грамму

Как рассказал OBOZREVATEL и. о. председателя ОО "Центра защиты прав потребителей и мониторинга потребительского рынка" Максим Папуша случаи с обвешиванием со стороны кассиров в магазинах – частое явление.

"Они палец могут приложить к весам или что-то еще придумать. Таким образом они увеличивают объем продаж, а это – премии. Также они могут этими действиями перекрывать свои хищения", – пояснил он.

Иллюстрация Фото из открытых источников

В случае, если покупатель поймет, что его на кассе обвесили, эксперты советуют сразу же вызывать администратора магазина. Можно оставить заявку в call-центре 15-51 КГГА, где обещают направить вашу жалобу в компетентные инстанции.

Заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик рекомендует также писать жалобу в Госпродпотребслужбу. В ней нужно указать, что весы в таком-то магазине дают неправильные показатели. Тогда специалисты Службы выйдут на проверку.

"Что касается продавцов, то они должны регулярно, где-то раз в год, проводить поверку средств измерительной техники. За отсутствие пломб на весах предусмотрены большие штрафы и уже есть прецеденты", – отметил он.

В супермаркетах и на рынках должны быть контрольные весы

Погрешность от 5 до 30%

Олег Цильвик добавил, что представители их организации во время проверок часто сталкивались с тем, что в весах в супермаркетах отсутствовали либо были срезаны пломбы.

"Манипулировать с весами – любимое действие продавцов, особенно на стихийных рынках. Погрешность от 5 до 30% – не редкость", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских магазинах и на рынках до 30% фальсифицированных продуктов. Чаще всего подделывают сливочное масло, твердые сыры, сметану, колбасные изделия и алкоголь.

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