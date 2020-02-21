Кто создал гимн Киева: в сети вспомнили автора легендарной песни

В пятницу, 21 февраля, должно было бы исполниться 95 лет композитору гимна столицы Украины – песни "Як тебе не любити, Києве мій!" Игорю Шамо.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать больше о Шамо, а также послушать непревзойденную песню композитора.

Так, мужчина родился 21 февраля 1925 в столице. Он является заслуженным деятелем искусств Украины, народным артистом Украины, почетным гражданином города Киева, лауреатом Национальной премии им. Т. Г. Шевченко, премии им. Н. Островского. Также Шамо был награжден орденом "Знак Почета" и медалями. Композитор умер 17 августа 1982 года также в столице.

Слова песни "Як тебе не любити, Києве мій!" разработал поэт Дмитрий Луценко. Она была написана в 1962 году, а первое ее публичное исполнение состоялось 27 мая 1962 года. Уже в ноября 2014 года песня стала официальным гимном Киева.

Киев

Приводим полный текст песни "Як тебе не любити, Києве мій!" :

"Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій... Як тебе не любити, Києве мій! В очі дивляться канни, Серце в них переллю. Хай розкажуть коханій, Як я вірно люблю. Буду мріяти й жити На крилах надій... Як тебе не любити, Києве мій! Спить натомлене місто Мирним, лагідним сном. Ген вогні, як намисто, Розцвіли над Дніпром. Вечорів оксамити, Мов щастя прибій... Як тебе не любити, Києве мій!"

Добавляем видеоролик с исполнением гимна Киева выдающимся украинским оперным певцом Дмитрием Гнатюком:

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевсовет проголосовал за предоставление песни "Як тебе не любити, Києве мій!" статуса официального гимна территориальной общины Киева.

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