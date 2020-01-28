Кроссовер в хлам: жесткое ДТП в Киеве засняли дроном

В Киеве столкнулись кроссоверы Toyota и Nissan. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован.

Авария произошла 28 января на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Дарница". Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия (для просмотра видео, проскролльте вниз).

По предварительной информации, один из водителей попытался пересечь двойную сплошную, но столкнулся с другим авто. Пострадал водитель Toyota, он был доставлен в больницу.

Добавим, что в результате удара у одного из кроссоверов была полностью разбита передняя часть.

Авария произошла на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Дарница"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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