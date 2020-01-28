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28 января • обновлено в 20:08
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/ Жизнь столицы

Кроссовер в хлам: жесткое ДТП в Киеве засняли дроном

1.7т
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В Киеве столкнулись кроссоверы Toyota и Nissan. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован.

Авария произошла 28 января на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Дарница". Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия (для просмотра видео, проскролльте вниз).

По предварительной информации, один из водителей попытался пересечь двойную сплошную, но столкнулся с другим авто. Пострадал водитель Toyota, он был доставлен в больницу.

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Добавим, что в результате удара у одного из кроссоверов была полностью разбита передняя часть.

Авария произошла на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Дарница"

Авария произошла на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Дарница"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает увеличиваться число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Новости Киева и Киевской области Война на дорогах ДТП в Киеве Эксклюзив
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
на обозе увы нет достойных спорщиков - в лучшем случае - педе ра зсты и гонимые ..... ушел я от Вас на 112. Прощайте .
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