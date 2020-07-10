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Коронавирус рекордно ударил по Киеву: за сутки обнаружили почти 120 зараженных

Яра Дорош
Жизнь столицы
2,8 т.
Коронавирус рекордно ударил по Киеву. Иллюстрация

Коронавирус рекордно ударил по Киеву. Иллюстрация.

Коронавирус рекордно ударил по Киеву. По состоянию на 10 июля там было подтверждено 5990 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 118 жителей столицы.

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Статистику озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них – четверо медиков. На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также четыре девочки от одного до шести лет, пятеро мальчиков от шести до 14 лет. Из них в медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком – 16.

По статистике, опубликованной Кличко на странице в Telegram, в Киеве коронавирус унес жизни уже 122 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 10 июля было зафиксировано 2940 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек, в то же время выздоровели 70.

УкраинаКиевКоронавирусНовости Киева и Киевской области Виталий Кличко
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