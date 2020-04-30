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30 апреля • обновлено в 15:16
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/ Жизнь столицы

Кличко заявил об огромных долгах киевлян за коммуналку: сумма в миллиарды гривен

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В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги по состоянию на 30 апреля достигла почти 6 млрд гривен.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что во время карантина из-за COVID-19 люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами, что, в частности, повлияло на уровень расчетов за коммуналку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг", – заявил Кличко.

Кличко заявил об огромных долгах киевлян за коммуналку. Иллюстрация

Кличко заявил об огромных долгах киевлян за коммуналку. Иллюстрация

Мэр Киева также напомнил, что срок действия скидки в 10% был продлен до 30 числа каждого месяца.

Он добавил, что, прежде всего, деньги, полученные от жителей города за коммунальные услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые надо отремонтировать к началу нового отопительного сезона, а еще – на зарплату десятков тысяч человек.

Чиновник отметил, что оплатить всю коммуналку киевляне могут онлайн через "Центр коммунального сервиса".

"Создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на горячей линии "Центра коммунального сервиса". Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов – соответственно в каждом районе города", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы рассказал, что в Киеве 10% зараженных коронавирусом COVID-19 – медики.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Shevchenko Ludmila
Shevchenko Ludmila
Вчера они запретили нам работать, люди не имеют денег, а сегодня они посягнули на последнее что мы имеем -жилье!!! Они собираются повышать тарифы и насчитывать пеню. Откуда людям которые лишены работы из за вашего карантина брать деньги на оплату, если человек уже 50 дней не работает?!!!
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Кияни Жизнь столицы

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