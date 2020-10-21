Кличко пообещал достроить жилье от "Аркады" после аудита
На строительствах обанкротившегося банка "Аркада" проводится аудит, после которого примут решение, как будут достроены жилые комплексы.
Об этом на брифинге в среду, 21 октября, сказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, аудит должны окончить в конце ноября.
"Завтра (22 октября – Ред.) инвесторы "Аркады" планируют снова выходить на митинг и перекрывать улицу Крещатик. Хочу еще раз подчеркнуть. На всех стройках "Аркады" продолжается аудит. Его должны завершить в конце ноября. По результатам аудита специалисты определят алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы "Аркады", – сообщил он.
Кличко отметил, что ситуацию вокруг "Аркады" пытаются политизировать, подстрекая инвесторов и дезинформируя их.
"В результате же создают неудобства всем киевлянам, которые вынуждены стоять в пробках, из-за перекрытого Крещатика", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве прошел очередной протест вкладчиков обанкротившегося банка "Аркада". Люди перекрыли Крещатик, пытаясь таким образом привлечь внимание власти к решению их проблемы.
Правоохранители сообщили о подозрении президенту "Аркады" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.
Нацбанк ликвидировал банк "Аркада", который ранее было признано неплатежеспособным.
Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада".