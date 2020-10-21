Кличко пообещал достроить жилье от "Аркады" после аудита

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь столицы
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Кличко пообещал достроить жилье от 'Аркады' после аудита

На строительствах обанкротившегося банка "Аркада" проводится аудит, после которого примут решение, как будут достроены жилые комплексы.

Об этом на брифинге в среду, 21 октября, сказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, аудит должны окончить в конце ноября.

"Завтра (22 октября – Ред.) инвесторы "Аркады" планируют снова выходить на митинг и перекрывать улицу Крещатик. Хочу еще раз подчеркнуть. На всех стройках "Аркады" продолжается аудит. Его должны завершить в конце ноября. По результатам аудита специалисты определят алгоритм, по которому будут достроены жилые комплексы "Аркады", – сообщил он.

Кличко отметил, что ситуацию вокруг "Аркады" пытаются политизировать, подстрекая инвесторов и дезинформируя их.

"В результате же создают неудобства всем киевлянам, которые вынуждены стоять в пробках, из-за перекрытого Крещатика", – подчеркнул он.

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