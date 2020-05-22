Кличко ответил Зеленскому по скандалу с "Укрбудом"

По состоянию на 22 мая есть три проблемных вопроса с недостроями корпорации "Укрбуд", но они не входят в компетенцию городского головы Киева и городских властей.

Об этом мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он ответил на вопросы журналистов относительно слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кличко должен приобщиться к решению вопроса достройки объектов "Укрбуда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу подчеркнуть, что компания "Укрбуд" – не какая-то "шарашкина контора". Основателем компании и корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика – по меньшей мере, некорректно", – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, все понимают, что проблему 13-ти тысяч инвесторов "Укрбуда" – киевлян, которые ждут жилье, надо решать. Поэтому "Киевгорстрой" присоединился к ее решению и взял на себя обязательства перед людьми, но столкнулся неприятностями, которые ему сначала обещали помочь решить на государственном уровне.

Кличко отметил, что сейчас передача объектов "Укрбуда" "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме. Речь идет о 23-ех объектах: небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах. Пять из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и начал там строительные работы.

"На сегодня есть три проблемных вопроса. Они не входят в компетенцию городского головы и городской власти. Во-первых: вопросы передачи объектов из Министерства обороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях. Четыре жилых комплекса строятся на землях Минобороны. И все, что надо от министерства сегодня, – подписать договора на прежних условиях", – подчеркнул он.

Один из недостроев "Укрбуда"

"Во-вторых сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятых объектах и тех, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс. ГАСИ, по формальным признакам, возвращает все документы горстрою... Поэтому некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. В общем получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию", – добавил глава столицы.

Третьей проблемой, по его словам, является нехватка средств в момент достройки объектов, которые начали строить. Кличко отметил, что после проведенного аудита выяснили, что на достройку всех зданий не хватает более 2 млрд. грн.

Он добавил, что средства, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить этот вопрос. И это, по его словам, невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, которое подчиненно Министерству финансов Украины и к которому обратился "Киевгорстрой".

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов – таких как Минобороны, ГАСИ или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть – это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроях Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета", – подытожил Кличко.

OBOZREVATEL ранее подробно писал о том, что ситуация с брошенными стройками госкорпорации "Укрбуд" больно ударила по 40 тыс. человек. А инвесторы, которые вложились в жилье, достигли точки кипения. Люди даже выходили на митинги.

В то же время президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир ранее говорил о том, что без поддержки государства строительства "Укрбуда" могут быть заморожены на десятки лет, поскольку чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании "Укрбуд".

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