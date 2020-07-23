Киевсовет придумал новое поощрение для заведений с летними площадками: заплатят 1 гривну

Заведения общественного питания в Киеве, которые имеют летние и сезонные площадки, а также бизнес, осуществляющий деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети, будут освобождены от уплаты паевого участия. Они будут платить символическую 1 гривну.

Соответствующее решение в четверг, 23 июля, приняли депутаты Киевсовета, сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года.

Если же предприниматели уже заплатили долевое участие до вступления в силу решения Киевсовета – эти средства будут зачислены как уплата долевого участия на следующий период (год).

"Мы понимаем, что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И его надо поддерживать и поощрять. Сегодня сложно всем. Несколько месяцев рестораны и кафе не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. И, уверен, совместными усилиями и конструктивным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Киевсовет принял важное решение по "Укрбуду". Его объекты будут освобождены от долевого участия.