Киевляне под судом устроили массовое чтение запрещенной книги "Дело Василия Стуса". Фото и видео

Жители столицы 20 октября собрались под зданием Печерского районного суда Киева, чтобы зачитать запрещенную книгу "Дело Василия Стуса".

Как сообщает "Цензор.Нет", чтение проходило при свечах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Участники расположились на карематах, зажгли свечи и читали отрывки из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса"", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.

Также издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда. Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров.

В Офисе президента Украины заявили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.