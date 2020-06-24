Киев в "щупальцах небесных медуз" попал на удивительные фото

В сети появились впечатляющие фото ярких молний в ночном Киеве во время грозы.

Соответствующие снимки опубликовал фотограф, киевлянин Сергей Полюшко на своей странице в Facebook. В "объятиях" молний изображено Киево-Печерскую лавру, Дарницкий мост (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Гроза в Киеве", – коротко написал автор.

Киев в "щупальцах небесных медуз" Facebook/Сергей Полюшко

Киев в "щупальцах небесных медуз" Facebook/Сергей Полюшко

Пост поразил киевлян и за 20 часов публикации собрал более 200 лайков.

"Красивая, будто тоненькие щупальца небесных медуз", – написала одна из пользовательниц сети.

Комментарии в сети Скриншот

Пост с фото грозы в Киеве Скриншот

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