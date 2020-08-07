Киев перед выходными остановился в масштабных пробках: какие дороги стоит объехать. Карта

Киев в пятницу утром, 7 августа, остановился в масштабных пробках. Наиболее трудно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы стоит объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Науки, Голосеевский, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицы Саперно-Слободскую, Вадима Гетьмана, Семена Скляренко.

Пробки в Киеве 7 августа Скриншот

Пробки в Киеве 7 августа Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Большая Васильковская, Бассейная, Большая Житомирская, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Глыбочицкий проезд, Бессарабская площадь, а также Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Гаванском мосту.

Пробки в Киеве 7 августа Скриншот

На левом берегу пробки сковали улицу Миропольскую и проспект Соборности.

Пробки в Киеве 7 августа Скриншот

Пробки в Киеве 7 августа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.