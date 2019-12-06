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6 декабря • обновлено в 18:24
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/ Жизнь столицы

Киев парализовали километровые пробки: какие улицы лучше объехать

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В пятницу вечером, 6 декабря, движение по многим улицам Киева парализовали пробки. Сложнее всего было проехать в центре и на выезде из города.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps составил список улиц, которые лучше объехать (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

По состоянию на 17:20, в обоих направлениях почти не двигался транспорт на бульваре Тараса Шевченко. В результате нескольких ДТП остановились проспект Воздухофлотский и улица Вячеслава Черновола.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Пробки в Киеве вечером 6 декабря

Пробки в Киеве вечером 6 декабря

Google. пробки

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Движение по бульвару Леси Украинки было блокировано в основном возле метро "Печерская". Не двигался транспорт и на улице Сечевых Стрельцов.

Пробки в центре

Пробки в центре

Google. пробки

Также в направлении левого берега стоял транспорт на так называемой Малой окружной дороге: проспект Степана Бандеры – улица Елены Телиги – Александра Довженко – Вадима Гетьмана. Почти не двигался и Северный мост.

Пробки на Малой окружной

Пробки на Малой окружной

Google. пробки

Было затруднено движение по проспекту Валерия Лобановского. Серьезные пробки наблюдались на бульваре Дружбы Народов в направлении левого берега.

Также трудно проехать было на выезде из города, особенно по Одесской и Житомирской трассам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Богатырской 5 декабря столкнулись пять легковых автомобилей. По предварительной информации ДТП спровоцировал водитель Hyundai, который превысил скорость.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
авто ДТП
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