Киев накрыла "песчаная буря": чем это грозит

Некоторые улицы Киева после непогоды буквально занесло пылью, которая осела на дорогах, зданиях и транспорте. Коммунальщики утверждают, что эта грязь возникла после сильных дождей.

К примеру, на ул. Глубочицкой в Шевченковском районе водители были вынуждены расчищать свои машины от пыли почти также, как зимой ― от снега, передают в репортаже программы "Факты"(чтобы посмотреть, досркольте до конца страницы).

"С Глубочицкой стекла вода с песком, и вот разъездили такое за целый день. За год, что я тут паркуюсь, это первый раз такое", ― рассказал Вадим, чье авто облепил плотный слой пыли.

Авто Вадима

Слой грязи на ул. Глубочицкой

Очевидцы неприятного явления рассказали, что грязь в воздухе даже мешала дышать: едкая пыль оседала в носу и попадала в глаза. Коммунальщики пообещали до понедельника, 20 августа, постараться убрать мусор, однако все осложняется стройкой на Глубочицкой: песок оттуда разносит по всей улице.

Медики утверждают, что продолжительное нахождение в таких условиях может вызвать обострение хронических заболеваний горла, поэтому мест таких "песчаных бурь" нужно избегать или дышать через влажную ткань.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 19 августа вновь затопило центр Киева. Дождь образовал лужи, доходящие пешеходам по колено, а некоторые припаркованные машини из-за сильных потоков воды носило по улицам.

Напомним, что и 16 августа на столицу обрушилась такая же стихия: тогда "поплыли" Крещатик и Майдан.