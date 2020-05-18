Главная Новости
18 мая • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киев и область накроет мощными шквалами: появилось штормовое предупреждение

4.8т
Читать материал на украинском

В Киеве и области в понедельник, 18 мая, поднимется сильный ветер.

Соответствующее штормовое предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра. Отмечается, что такие погодные условия в этот день будут во многих областях Украины.

Киев и область накроет мощными шквалами. Иллюстрация

Киев и область накроет мощными шквалами. Иллюстрация

Так, в Киеве и области скорость ветра усилится до 15-24 м/с. Ожидается І уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Скриншот/Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Скриншот/Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги