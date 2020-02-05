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7 февраля • обновлено в 07:58
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Кассир "запел" на украинском: в Киеве клиентка магазина показала языковой лайфхак

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Жительница Киева рассказала впечатляющую историю о кассире сети магазинов "Сильпо" на Лукьяновке и украинском языке. Молодой человек сначала обращался к клиентам на русском, впрочем, ему сделали замечание. После этого кассир начал общаться со всеми покупателями только на украинском.

Историю киевлянка, PR-директор Одесского международного кинофестиваля и Украинской киноакадемии Татьяна Власова опубликовала на своей странице в Facebook. Она рассказала, что стояла в очереди, а перед ней была другая женщина в возрасте около 40 лет.

Так, по словам Власовой, молодой кассир обратился к клиентке на русском языке, а та отвечала ему на украинском. Впрочем, женщина сделала ему замечание.

В Киеве клиентка магазина показала языковой лайфхак. Иллюстрация

В Киеве клиентка магазина показала языковой лайфхак. Иллюстрация

Киевлянка опубликовала реплики из диалога, который следовал дальше:

" – А вы не подскажете, уже заработала норма закона, согласно с которым работники сферы обслуживания должны обращаться к покупателям на украинском языке?

Пауза. Парень пробивает продукты и обдумывает вопрос.

– А в чем проблема? Вам не нравится русский? – в конце концов, отвечает.

– Мне нравится украинский. И, вижу, мы с вами достигли взаимопонимания".

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Киевлянка добавила, что кассир и в дальнейшем продолжил общаться с посетительницей на украинском. А когда очередь дошла до Власовой, по ее же словам, молодой человек обратился к ней на том же языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутного автобуса №529 (с. Бортничи – пр. Маяковского) отличился патриотическим поступком. Он не обращал внимания на пассажиров, которые обращались к нему на русском языке, и хотел, чтобы с ним общались на украинском.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Ура, здобули! тепер нам будуть не «сбывать просрочку с накруткой», «збувати прострочку з накруткою»!
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Украина твердо стала на путь независимости. На ее земле наряду с украинским и другими народами полноправными хозяевами являются двенадцать миллионов русских. Я буду делать все, от меня зависящее, для полного удовлетворения политических, экономических, социальных и духовных запросов русского населения, для государственной защиты его законных интересов. Ни в коем случае не будет допускаться насильственная украинизация русских. Любые попытки дискриминации по национальному признаку будут решительно пресекаться. Л. КРАВЧУК
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
О Боже. Не перешёл на украинский - плохо. Перешёл - тоже издевательская ирония. Что вам надо от человека, кастрюли?
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8
3
Константинов Александр
Константинов Александр
Виня Ксения, а мне гражданину, как понять? Объясни, кастрюля
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5
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, тебе, негражданке, это не понять.
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1
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