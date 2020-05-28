Карантин в Киеве могут усилить: названо два условия

В Киеве определили два главных условия, при которых городу придется вернуться к более жестким карантинным ограничениям.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что власти города постепенно ослабляет ограничения и наблюдают, как распространяется коронавирус (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главное – чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", – подчеркнул Кличко.

По его словам, решение об показателях, при которых столица может приостановить введеные послабления, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города.

Карантин в Киеве могут усилить. Иллюстрация

Условия для усиления карантина в Киеве:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения.

Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же разработали алгоритм, по которому в случае ухудшения эпидемиологической ситуации город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 28 мая зафиксировали 2793 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 54 человек, но выздоровел за это время аж 64 пациента.

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