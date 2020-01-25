Как ядерный взрыв: раскрыта тайна невероятного сияния над Киевом. Фото

Киевлян взбудоражило невероятное сияние в небе над Киевом, которое наблюдалось ночью в Дарницком районе. В сети отметили, что явление напоминает ядерный взрыв.

Фото были опубликованы в паблике "Позняки Осокорки Харьковский" на Facebook. При этом большинство жителей Киева сошлись во мнении, что свечение исходит из теплиц. (Чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца экрана)

"Теплицы в Калиновке (в районе Броварской окружной)", – сообщили в сети.

Тем не менее некоторые пользователи не согласны с подобными словами.

"Я за этим уже больше 10 лет наблюдаю. С улицы Ревуцкого хорошо видно. Какие теплицы возле Броваров? Так светятся, что аж на Ревуцкого видно?" – пишут в комментариях.

Раскрыта тайна невероятного сияния над Киевом ФБ Алевтины Волостных

Раскрыта тайна невероятного сияния над Киевом ФБ Алевтины Волостных

Раскрыта тайна невероятного сияния над Киевом Скриншот

Раскрыта тайна невероятного сияния над Киевом Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, подобное явление уже было замечено в небе над Украиной. Сеть заинтриговало странное фото.

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