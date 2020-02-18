Фото огромного "царя-балкона" в Киеве вызвало ажиотаж в сети

В центре Киева, на улице Саксаганского, заметили очередной огромный "царь-балкон". Фото пристройки вызвало настоящий ажиотаж в сети.

Снимок необычного балкона разместил житель столицы Виталий Дудин на своей странице в Facebook.

"Пусть в вашей жизни всегда царит уют, как в этом панском имении на Саксаганского", – прокомментировал мужчина

"Царь-балкон" на улице Саксаганского в Киеве Facebook/Виталий Дудин

Он также в комментариях добавил фото соседних домов, отделка которых совершенно не соответствует стилю балкона.

Дома рядом с "царем-балконом" на улице Саксаганского в Киеве Facebook/Виталий Дудин

Дома рядом с "царем-балконом" на улице Саксаганского в Киеве Facebook/Виталий Дудин

В комментариях под постом Дудина, а также на странице "Наш Киев", где опубликовали новость о пристройке, произошел настоящий ажиотаж.

"А хозяину все равно! Делайте фото, пишите, возмущайся. Этот ворон собственное хозяйственное гнездо свил!? Свил! На всех остальных наплевать, пардон, накаркать", "У меня даже шоколадка из руки выпала", "А что, так можно было?", "Дом в доме", "Чудесный балкон, еще и батареи, наверное, так вывели, что за них платит весь дом", "Как на**нется этот "царь-балкон" кому-то на голову", "Это же сколько ума надо, чтобы такое налепить", – написали они.

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Комментарии в сети о "царе-балконе" в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев постоянно зарастал уродливыми балконами. Очередной архитектурный "шедевр" люди заметили на здании на ул. Бастионной, 2 в Печерском районе.

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