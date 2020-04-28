Главная Новости
28 апреля • обновлено в 12:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Как Киев будет выходить из карантина: Кличко представил план

1.7т
Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, в столице Украины. Он начнется с 12 мая, если до того времени не будет резкого увеличения количества заболевших.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 28 апреля. По его словам, на первом этапе в Киеве будет разрешена работа продовольственных магазинов площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более одного человека на 10 квадратных метров и обязательной санитарной обработкой помещений дважды в день. Вместе с тем, крупные ТРЦ на первом этапе открываться не будут.

Карантин в Киеве

Карантин в Киеве

Также могут начать работу парикмахерские и салоны красоты – не более 1 клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки места после каждого клиента.

Кафе и рестораны смогут работать на вынос. Работать будут ателье и места бытовых услуг. Позволят работу адвокатских бюро и аудиторов.

Кроме того, откроют парки и скверы. Там можно будет находиться группами не более двух человек.

Начнут работу рынки, если их откроет правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги