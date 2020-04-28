Как Киев будет выходить из карантина: Кличко представил план

Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, в столице Украины. Он начнется с 12 мая, если до того времени не будет резкого увеличения количества заболевших.

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Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 28 апреля. По его словам, на первом этапе в Киеве будет разрешена работа продовольственных магазинов площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не более одного человека на 10 квадратных метров и обязательной санитарной обработкой помещений дважды в день. Вместе с тем, крупные ТРЦ на первом этапе открываться не будут.

Карантин в Киеве

Также могут начать работу парикмахерские и салоны красоты – не более 1 клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки места после каждого клиента.

Кафе и рестораны смогут работать на вынос. Работать будут ателье и места бытовых услуг. Позволят работу адвокатских бюро и аудиторов.

Кроме того, откроют парки и скверы. Там можно будет находиться группами не более двух человек.

Начнут работу рынки, если их откроет правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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