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19 января • обновлено в 03:33
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/ Жизнь столицы

Изменился до неузнаваемости: в сети появились невероятные фото Киева более 100 лет назад

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В сети появились уникальные архивные фото столицы УкраиныКиева в 1918 году.

Снимки сделал немецкий фотограф прямиком с воздушного шара. Их опубликовало издание "Киев от прошлого к будущему" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На фото изображены: Майдан Незалежности (когда-то – Думская площадь), Киево-Печерская лавра и ее укрепления, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Николаевский цепной мост, Подол, Софиевская площадь, а также Владимирский собор.

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Киев от прошлого к будущему

Подол

Подол

Киев от прошлого к будущему

Владимирский собор

Владимирский собор

Киев от прошлого к будущему

Лаврские укрепления

Лаврские укрепления

Киев от прошлого к будущему

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Софиевская площадь

Софиевская площадь

Киев от прошлого к будущему

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

Киев от прошлого к будущему

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко

Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко

Киев от прошлого к будущему

Николаевский цепной мост

Николаевский цепной мост

Киев от прошлого к будущему

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали впечатляющее архивное фото заснеженной Михайловской площади в центре Киева в 1914 году.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Место
Украина Киев
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