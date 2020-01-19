Изменился до неузнаваемости: в сети появились невероятные фото Киева более 100 лет назад

В сети появились уникальные архивные фото столицы Украины – Киева в 1918 году.
Снимки сделал немецкий фотограф прямиком с воздушного шара. Их опубликовало издание "Киев от прошлого к будущему" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На фото изображены: Майдан Незалежности (когда-то – Думская площадь), Киево-Печерская лавра и ее укрепления, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Николаевский цепной мост, Подол, Софиевская площадь, а также Владимирский собор.
Майдан Незалежности
Киев от прошлого к будущему
Подол
Киев от прошлого к будущему
Владимирский собор
Киев от прошлого к будущему
Лаврские укрепления
Киев от прошлого к будущему
Софиевская площадь
Киев от прошлого к будущему
Киево-Печерская лавра
Киев от прошлого к будущему
Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко
Киев от прошлого к будущему
Николаевский цепной мост
Киев от прошлого к будущему
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали впечатляющее архивное фото заснеженной Михайловской площади в центре Киева в 1914 году.
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