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Горят дома и деревья: в Киеве прогремели множественные взрывы. Фото и видео

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В воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошел масштабный пожар со взрывами.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел по адресу улица Гомельская, 30. Вызов на линию 101 поступил около 23:00.

По предварительной информации, пожар начался с площади 200 квадратных метров, но распространился уже на 600 квадратных метров. Горят деревья и частные дома.

Горят дома и деревья: в Киеве прогремели множественные взрывы. Фото и видео

Скрин видео

Во время тушения пожара прогремели три взрыва, существует угроза повторных. Кроме того, спасатели сообщили о проблеме с водой, так как в ближайших гидрантах она отсутствует.

Пожарные пытаются локализовать возгорание. На месте работает более 10 единиц основной и специальной техники.

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