Фото популярного в советские времена аттракциона в Киеве вызвало ностальгию в сети

Раритетное фото популярного в советские времена аттракциона "Сюрприз" в парке Киева вызвало волну ностальгии в сети.

Цветной снимок датирован 70-80-ми годами ХХ века. Его разместили на странице известного фотографа Бориса Градова в Facebook.

Отмечается, что кадр опубликовано впервые. На нем видно "Сюрприз" в движении, а также толпы желающих попасть на аттракцион.

Популярный в советские времена аттракцион "Сюрприз" в парке Киева Facebook/Борис Градов

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать пост.

"На ВДНХ была... Мы на День Киева тогда были там... Я кататься не рискнула...", "На ВДНХ каталась 25 мая 1981 года, после последнего звонка в школе. Выпускной класс. Было страшно, но никому не сказала", "Было в Голосеевском парке", "Был такой в парке "Нивки", в начале 00-х катался, во Львове еще покатался на нем, классный аттракцион", "А мне нравился "Сюрприз", у нас и сейчас стоит в парке", "В Гидропарке катались один раз. Неприятные ощущения: стоишь, как прибитый, перед глазами мелькает, комок подступал к горлу. Виходишь – ноги ватные", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1950-1960-ми годами.