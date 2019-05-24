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/Жизнь столицы

"Филарет -— наш патриарх!" В Киеве устроили масштабный митинг из-за священного синода ПЦУ

3.4тЧитать материал на украинском

В Киеве возле Софии Киевской, где 24 мая собрался священный синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку почетного патриарха Филарета.

Под стенами собора находятся около сотни человек, митингующие скандируют: "Филарет — наш патриарх", сообщает "Украинская правда".

Они также держат плакаты с надписями: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с патриархом", "Епифаний, не разрушай церковь".

Митинг из-за синода ПЦУ

Митинг из-за синода ПЦУ

"Украинская правда"

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Митинг из-за синода ПЦУ

Митинг из-за синода ПЦУ

"Украинская правда"

Митинг из-за синода ПЦУ

Митинг из-за синода ПЦУ

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, во время синода будет рассмотрена ситуация внутри новосозданной церкви, планируется дать оценку действиям иерархов и принять решения для укрепления единства церкви.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
УкраинаКиев
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Raider Raider
Raider Raider
А бабки то хоть знают за что им бабки заплатили?))))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
100 человек по 300грн, ну организаторам тыщ 50... это по-божески.))
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Огризько Олексій
Огризько Олексій
масштабный митинг, ничего не скажешь. совсем не то, когда Томос давали.
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