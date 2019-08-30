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"Дышать нечем": жителей Киева напугал резкий запах

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Утром 30 августа жители Голосеевского района Киева пожаловались в соцсетях на резкий запах гари.

"Что за запах гари по району? С семи утра дышать нечем. Такое чувство, что подожгли склад с мазью Вишневского", – написала Виктория Городная в группе "Соседи. Голосеево" в Facebook.

Другие интернет-пользователи отметили, что неприятный запах ощущался также в районе Голосеевского проспекта и Центрального автовокзала.

"Сотрудники жаловались, что чувствовали вонь на станциях метро "Теремки" и "Выставочный центр", – рассказал OBOZREVATEL один из местных жителей.

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"Дышать нечем": жителей Киева напугал резкий запах

Вероятной причиной неприятного запаха жители называли пожар на полигоне строительного мусора в Голосеево.

В ГСЧС Киева OBOZREVATEL сообщили, что утром 30 августа действительно загорелся полигон, расположенный по адресу: ул. Пироговский путь, 94-96.

"Площадь возгорания составила около 1000 кв. м. Горение было поверхностным. В 09:00 пожар ликвидировали", – сообщила начальник пресс-службы ведомства Светлана Водолага.

Полигон строительного мусора

Полигон строительного мусора

Google. Maps

Там также добавили, что неприятный запах в городе может быть и из-за массового возгорания сухой травы и сжигания сельскохозяйственной растительности в приусадебных хозяйствах.

"Погода в столице практически безветренная, поэтому продукты горения застаиваются. Это типичная ситуация для этого времени года", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Василькове Киевской области масштабный пожар уничтожил цех птицефабрики.

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Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пожар Экология
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Dell Alex
Dell Alex
Жителей Киева постоянно что-то пугает. То запах, то вид, то собственное изображение ))) И они, бедняги, никак не могут до сих пор понять - почему )))
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