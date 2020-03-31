В Александровской клинической больнице Киева у двух пациентов с коронавирусом COVID-19 – крайне тяжелое состояние.
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Об этом сообщила главный врач медучреждения Людмила Антоненко на своей странице в Facebook. Она отметила, что работа в больнице кипит даже ночью, к спасению привлечены инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, лаборанты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Оба пациента на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация. – Ред.) крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду!" – подчеркнула врач.
Работники лаборатории Александровской клинической больницы Киева
Facebook/Людмила Антоненко
Антоненко отметила, что большую радость работникам медучреждения приносит каждый отрицательный тест на COVID-19.
Работники лаборатории Александровской клинической больницы Киева
Facebook/Людмила Антоненко
"На сегодня в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, подтвержденных COVID-19 – 39, с подозрением – 21, с пневмонией – 37. Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена – оставайтесь дома!" – подчеркнула она.
Примечательно, что медик ранее уже писала о двух тяжелых больных с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Больному с ЭКМО проводится диализ в Александровской клинической больнице Киева
Facebook/Людмила Антоненко
Больному с ЭКМО проводится диализ в Александровской клинической больнице Киева
Facebook/Людмила Антоненко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровскую клиническую больницу Киева 29 марта в крайне тяжелом состоянии – с выраженной дыхательной недостаточностью, двусторонней тотальной пневмонией и положительным тестом на коронавирус – поступил пациент, которого медики немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ЭКМО).
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